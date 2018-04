CHP'li Yılmaz'dan Demirtaş ziyareti: Umarım bu baskı biter

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 'Hapishanede hayatı boşa geçiyor. Demirtaş’ın serbest kalmasını arzu ediyorum. Umarım bir an önce ailesine kavuşur' açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Kendisiyle görüşmemiz oldu. Cezaevi şartları ne olursa olsun özgürlüğünden şu anda mahrum olmuş durumda ve henüz yargınlanması bitmedi. Bir an önce yargılanmasının tamamlanıp serbest kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki tutukluluk bir esarete dönüşüyor. İnsanın hayatı, bütün sevdikleri ve bütün enerjisi tutuklu olmasından dolayı boşa gidiyor. Biz hiçbir zaman tutuklu gazeteci ve milletvekilerinin bu şekilde cezaevlerinde olmalarını arzu etmiyoruz. Ziyaretimizin kendisine hem moral olması hem de destek verip bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını vurguladık. Umarım tahliye olur. Umuyorum bir an önce ailesine kavuşur, iki çocuğuna kavuşur ve özgürlüğüne kavuşur. İnşallah artık bu zillet biter. Umarım bu düzen değişir, bu baskı biter. Edirne’den saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.