CHP'li Yaşar'dan Burhan Kuzu hakkında suç duyurusu

İBB Başkanı İmamoğlu’nun düğününe katıldığı CHP’li Cihan Yaşar, AKP’li Burhan Kuzu’nun ailesi hakkındaki 'terör örgütüne yakın' şeklindeki sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Batman’da düğününe katıldığı CHP kurultay delegesi Cihan Yaşar, AKP’li Burhan Kuzu’nun ailesi hakkında “terör örgütüne yakın” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Burhan Kuzu sosyal medya hesabından Yaşar ailesi için “terör örgütüne yakın” demiş, daha sonra ise bu sözlerini geri aldığını duyurmuştu. Kuzu “Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim. Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” açıklaması yapmıştı.

Cihan Yaşar ise Kuzu'nun paylaşımına "Yok öyle! Mahkemede görüşeceğiz" diye yanıt vermişti.