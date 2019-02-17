CHP'li vekillere hapis isteniyor

CHP'li eski vekiller İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş, Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için gittikleri duruşma sonrasında slogan attıkları gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesine de aynı konudan soruşturma açılmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, 'Casusluk' suçundan yargılandığı davanın 'Kapalı oturum' şeklinde yapılan duruşmasında salona alınmadığı için adliye koridorlarında slogan atanlara destek verdiği iddia edilen CHP'li eski vekiller İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş hakkında iddianame düzenlendi. Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesine, Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için gittikleri duruşma sonrasında slogan attıkları gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Bir grup, 1 Nisan 2016'da duruşma bitene kadar adliye korudorlarında "Direne direne kazanacağız... Özgür basın susturulamaz" gibi sloganlar attı.

CHP'li vekillerle ilgili hazırlanan iddianamede, "Duruşmanın "Kapalı oturum" şeklinde olacağı yazılı ve görsel medya kuruluşlarınca herkese duyuruluşu ve duruşma süresince topluluğun ısrarlı bekleyişleri, duruşmanın devamında sloganlar atmaları ve alkışlı gösterilerde bulunmaları şeklindeki eylem "toplantı ve gösteri" niteliğindedir.

TBMM 26. Dönem Milletvekili olan şüpheliler, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyip bu gruba katılarak suç işlemiştir" iddiasına yer verildi. 3 şüpheli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Eski vekillerin bir yıldan üç yıla kadar hapisleri isteniyor.