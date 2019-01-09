CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu kararı: Elimizi taşın altına sokuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir milyon liradan fazla tazminat cezası verilmesi sonrası CHP'li vekiller ortak bir karar aldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluhakkındaki tazminat davalarında, milletvekilleri olarak ellerini taşın altına soktuklarını belirterek, "Maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili alınacak bütün kararların bedelini ödemeye biz de hazırız" dedi.

CHP tarihinde belki de ilk kez, kapalı bir grup toplantısının CHP Genel Başkanı'nın bilgisi dışında yapıldığını belirten Özkoç, üç grup başkanvekili olarak bir araya gelip, bazı değerlendirmelerde bulunduklarını ve bunu kendi aileleriyle paylaşıp, daha sonra kamuoyuna aktarmak istediklerini anlattı. Özkoç, aldıkları karardan, halen Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığını ifade etti.

Özkoç, şöyle konuştu:

CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturan bir insanı, kesinlikle bu yöntemlerle yıldırmanın mümkün olmadığını tarihe not düşmek gerekiyordu. İşte CHP milletvekilleri bir araya gelerek not düştüler. Dediler ki; siz bizim liderimizi, CHP'nin Genel Başkanı'nı ekonomik yaptırımlarla durduramazsınız, engelleyemezsiniz. Bu tazminat davaları neticelendiğinde ya da süregelen tazminat davalarıyla ilgili çıkan cezalarda sizin baskınızla çıkan cezalara karşı CHP ailesi olarak, biz milletvekilleri elimizi taşın altına sokuyoruz. Kendi maaşlarımızdan CHP Genel Başkanı ile ilgili bugün alınacak bütün kararların bedelini ödemeye biz de hazırız. Çünkü biz bir tarihin bugünkü temsilcileriyiz. Başka insanlarımızın da haberlerle ilgili yoğun baskısı vardı, 'katkı gösterelim, biz de elimizi taşın altına sokalım, biz de cumhuriyetin bekçisi, lideriyle ilgili yapmamız gerekeni yapalım' diyorlardı. Ama öncülük etmek milletvekillerine düşerdi, biz bu kararı aldık. Bütün gelirlerimiz gasp edilse de milletin hakkını ve hukukunu savunmaya, liderimizin arkasında olmaya devam edeceğiz.

Grupta alınan bu kararı Kılıçdaroğlu'nun kabul etmemesi halindeki tutumlarının sorulması üzerine ise Engin Özkoç, "Bu Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değildir. Bu yüzden Kemal Bey'in bilgisi dışında bu kararı aldık. Kemal Bey, CHP'nin Genel Başkanı'dır. Ancak CHP, demokrasiyle kararlarını alır. Biz kendi kararlarımızı bu mücadelede önümüze çıkartılan engelleri yıkmak için alıyoruz. Bu sadece Kemal Bey'in şahsi meselesi değildir, CHP'nin onur meselesidir. Biz bu onur meselesinin bekçileriyiz" değerlendirmesinde bulundu.