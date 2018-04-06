CHP'li vekillerden Eskişehir saldırısı açıklaması: Bu katliamın esas sorumlusu AKP'dir

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı hakkında konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı olayına ilişkin, "Bu katliamın esas sorumlusu AKP'dir. Buradan AKP'yi, hepsini, hükümeti istifaya davet ediyorum" dedi.

Usluer, Meclis'te milletvekilleri Mustafa Balbay ve Ali Şeker'le beraber düzenlediği basın toplantısında, dün Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıda 4 kişinin, yine üniversitedeki bir araştırma görevlisi tarafından öldürüldüğünü anımsatarak, "Arkadaşlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Ama buradan 'artık yeter' diye haykırmak istiyorum" ifadesini kullandı.

FETÖ iddiasıyla bazı suçsuz insanların ihraç edildiğini ve tutuklandığını savunan Usluer, asıl FETÖ'cülerin ise üniversitelerde, hem de yönetsel kademelerde görevlerine devam ettiğini ileri sürdü.

Üniversitelerde bir muhbirlik sistemi oluşturulduğunu iddia eden Usluer, "O muhbirlerden birisi, dün 4 genç insanı katletti. Bugün o fakültenin dekanı diyor ki 'Akli dengesi yerinde olmayan bir kişiydi'. Vah ki ne vah. Çünkü 15 Temmuz sonrası bu 'akli dengesi yerinde değil' dedikleri kişilerin muhbirliği sonucunda çok sayıda kişi o fakülteden ihraç edildi, tutuklandılar. 5,5 ay hapiste yatan ve sonrasında suçsuz bulunup çıkartılan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Saldırıda bulunan kişinin defalarca şikayet edildiğini anımsatan Usluer, şikayette bulunulan kurumların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Gaye Usluer, şu değerlendirmede bulundu:

"Esas suçlu üniversiteleri esir alan, rektörleri kendi memuru haline dönüştüren, onların seslerini kısan, gözlerine bant çeken AKP iktidarının kendisi. Silahlanmayı teşvik eden, bireysel silahlanmanın 15 Temmuz sonrasında yüzbinleri aşmasına neden olan, 'kayıp silahlar' diye veryansın ettiğimizde kulaklarını tıkayan, silah ruhsatı almanın bu kadar kolay olduğu ülkemde bu işin esas suçlusu AKP iktidarı ve hükümettir. Bu katliamın esas sorumlusu AKP'dir. Buradan AKP'yi, hepsini, hükümeti istifaya davet ediyorum. Hemen ardından YÖK'ün, üniversite yönetim kurullarının gereğini yapmalarını istiyorum."

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise üniversitelerde görevli akademik personelin unvan ve yükselmesine ilişkin bir araştırma önergesi sunduklarını anımsatarak, üniversitelerdeki gerilimi hissettikleri için böyle bir önerge sunduklarını dile getirdi.

Balbay, "Üniversiteler kan kaybediyor, zehirleniyor, erozyonda. Akli dengesi yerinde olmayan, bugün üniversiteleri yönetenler. Şimdi üniversiteler cinayetlerin konusu oldu.

Bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden kalkacak cenaze eğitimin cenazesidir, üniversitelerin cenazesidir" görüşlerini savundu.