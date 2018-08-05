CHP'li vekile Almanya'ya girişinde 'cebinde kaç para var' sorusu

CHP milletvekili Mahmut Tanal, diplomatik pasaportu ile gittiği Almanya'ya girişte sorun yaşadı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, diplomatik pasaportu olmasına rağmen dönüş bileti olmadığı gerekçesiyle Münih Havalimanı’nda Alman polisinin engellemesiyle karşılaştığını söyledi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bugün 10.30 uçağıyla Almanya’nın Münih kentine uçtu. Tanal, burada pasaport kontrolünde, diplomatik pasaportu olmasına rağmen Almanya’ya girişine zorluk çıkarıldığını ifade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, pasaport noktasındaki tartışmanın büyüdüğünü ifade eden Tanal, "Bana cebimde kaç para olduğunu sorması bardağı taşıran damla oldu. ‘Yeter artık, neden soruyorsun, borç mu isteyeceksin?" dediğini söyledi.

Tanal’ın geri adım atmaması üzerine pasaport polisinin amirini çağırdığını belirten Tanal, “Tartışma komiserle de devam etti. ‘Gönderebiliyorsanız geri gönderin’ dedim. Daha sonra birkaç yere telefon açtılar. Benim tavrımdan ödün vermemem üzerine ülkeye girişime izin verdiler” diye konuştu.