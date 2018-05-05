CHP'li vekilden sandık uyarısı: Sadece Urfa'da 1500 kişi...

CHP'nin seçim sandığı güvenliği organizasyonunu yapan CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi, sandıklara ilişkin uyarıda bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi twitter hesabından “Tüm Türkiye'ye uyarıdır” başlıklı bir mesaj paylaştı.

CHP'nin seçim güvenliği çalışmasını yürüten isimlerden olan Çelebi, mesajında “Seçmen listelerinde 25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğmuş kişiler bulunmakta. Sadece Şanlıurfa'da 1590 kişi. Bunlar ilk turda oy kullanamaz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Tüm partiler dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğanlar 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy kullanamayacak. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 8 Temmuz için oy kullanma hakkına kavuşabilecek.