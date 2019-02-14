CHP'li vekilden kanun teklifi: Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların ve trans kadınların menstrüel dönemde zorunlu olarak kullandıkları ped ve diğer hijyen ürünlerindeki yüzde 18'lik vergi oranının düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Kadıgil, 'Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz' dedi. Kadıgil ayrıca, 'Ped yüzde 18'le, cinsel gücü artırıcı ilaçlar yüzde 8'le vergilendiriliyor, bu cinsiyet eşitsizliğidir' dedi.

Ped ve diğer hijyen ürünlerinden yüzde 18 oranında vergi alınması, kanun teklifine konu oldu. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların ve trans kadınların menstrüel dönemde zorunlu ve temel olarak kullanmak zorunda oldukları ped ve diğer hijyen ürünlerindeki yüzde 18'lik vergi oranının düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

'PED YÜZDE 18, VİAGRA YÜZDE 8 VERGİLENDİRİLİYOR: BU CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ'

Kanun teklifinde, Türkiye ve dünyada “tampon vergisi” adıyla anılan hijyen ürünlerinden şu anda yüzde 18 oranında vergi alındığını belirten Kadıgil, erkekler için cinsel gücü artıran ilaçlara yüzde 8 oranında vergi uygulanıyor olmasının cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurguladı.

Kadıgil, ortalama bir kadın hayatının 2 bin 535 gününde, yani yaklaşık yedi yılı boyunca regl olduğunu ve ped ya da tampona ihtiyaç duyduğunu belirterek “İngiltere’de yapılan hesaba göre kadınlar hayatlarının 38 gününü kadın hijyen ürünlerini alabilmek için çalışarak geçirmektedir” bilgisini paylaştı.

Kadıgil teklifinde şu bilgilere yer verdi:

DÜNYADA PEK ÇOK ÜLKEDE VERGİ ORANLARI ÇOK DÜŞÜK

“Avrupa Birliği 2007’de yılında aldığı kararla, üye ülkelerin bu hijyen ürünleri üzerindeki vergileri yüzde 5’e kadar indirmesine izin vermiştir. İngiltere, vergi oranını yüzde 5’e çekerken elde edilen vergilerin ise kadına yönelik şiddetle mücadele derneklerine bağışlanması kararını almıştır. İngiltere’yi Fransa takip etmiş ve vergi oranını yüzde 20’den yüzde 5.5’e indirmiştir. Kanada gelen baskılar üzerine vergiyi sıfırlamıştır. Malezya önce vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirmiş ardından ise sıfırlamıştır. İrlanda da hijyen ürünlerinden vergi almayan ülkeler arasındadır. ABD’nin pek çok eyaletinde; Minnesota, Illinois, New York, Massachusetts, Maryland, Connecticut ve Florida eyaletleri başta olmak üzere, tampon vergisini kaldırmaya karar vermiş, Nebraska, Virginia ve Arizona eyaletleri ise tampon vergisini kaldırmaya yönelik yasa tasarılarını gündeme almıştır. İspanya 2019’da bu ürünleri “temel ihtiyaç” kabul ederek vergileri indirmeyi gündeme almıştır. Tampon vergisi İspanya’da yüzde 10’dan yüzde 4’e indireceğini duyurmuştur. Avustralya’da 2000 yılından beri uygulanan yüzde 10’luk vergi, 3 Ekim 2018’de tamamen kaldırılmıştır. Kanada, 1 Temmuz 2018’de tampon vergisini kaldırmıştır. Hindistan’da hükümet ped ve tampon gibi kadın hijyen ürünlerinden alınan tartışmalı vergiyi Temmuz 2018 yılı itibariyle kaldırmıştır. İskoçya hükümeti, öğrenim çağındaki genç kızların regl döneminde kullandığı hijyen ürünlerini karşılama kararı almıştır. Eylül ayından itibaren, her ay 395 bin öğrenciye okullarda ve eğitim kurumlarında bedava hijyen ürünü dağıtılacak olan İskoçya dünyada bir ilke de imza atmıştır.”

'REGL BİR HASTALIK DEĞİLDİR AMA HİJYENİK KOŞULLAR OLMAZSA SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇAR'

Ayrıca Anayasa’da sosyal haklar bakımından devletin, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde, hak yararlanıcıları için katkıda bulunması gerekliliğini hatırlatan Kadıgil şunları söyledi: "Menstürel dönem kimilerinin dediği gibi bir hastalık olarak değerlendirilemez ancak, bu dönemde menstrüel temizliğe uygun sıhhi malzemelerin kullanılmaması üreme yolu hastalıklarına yol açabilmektedir. Ülkemizde halen çok sayıda kız çocuğu ve kadın, bu tip hijyen ürünlerini alacak maddi güce sahip olmadığı için bu tür risklerle karşı karşıyadır” dedi.

'CEZAEVLERİNDE PED VE DİĞER HİJYEN ÜRÜNLERİNE ÜCRETSİZ ERİŞİM İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

Türkiye’de, 386 kapalı ve açık ceza infaz kurumunda 10 binin üzerinde kadın, 82 kız çocuğu bulunduğuna dikkat çeken Kadıgil, cinsiyete duyarlı uygulama ve politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadıgil, “Kadın mahpusların, kız çocuklarının ve regl olan trans bireylerin cezaevlerinde yaşadıkları sorunlarından biri de ped, tampon ve diğer hijyen ürünlerine erişimdir. Birçok kadın, buluğ çağına giren kız çocukları ve LGBT'lerin ekonomik sebeplerle, kantinlerde satılan hijyen ürünlerini alamadıkları için pamuk ve çarşafı bez olarak kullandığı tarafımıza gelen bilgiler arasında” dedi.

Cezaevlerinde hijyen ürünlerine ücretsiz erişim için çalışma yapan kadın örgütlerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Kadıgil, ped hakkının, yasal güvenceye alınmasına vurgu yaptı.

2017 tarihli Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu görüşmeleri sırasında, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz’ın “kadınlar için hijyenik malzemelerin devletçe karşılanması hususunda” talimat verdiği bilgisini hatırlatan Kadıgil, “ Ancak söz konusu ihtiyacın cezaevi yöneticilerinin inisiyatifine bırakılması keyfi uygulamalara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için yasal mevzuat oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur” dedi.