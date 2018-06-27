CHP'li vekilden HDP ve İyi Parti tepkisi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP'ye yamanıyor. İyi Parti seçime giremiyor, CHP'den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor' dedi.

CHP'nin İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin HDP ve İyi Parti'ye desteğini eleştirdi.

"HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP'ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP'den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar 'Ağabey, abla'. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar" diyen Bayır, "HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir" ifadelerini kullandı.

Bayır, kurultay çağrılarının ise doğru olmadığını belirterek, "9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken onu kenara itip, kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur?" ifadelerini kullandı.