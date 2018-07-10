CHP'li vekilden Erdoğan'a destek mesajı: 'Başkan' dedi!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Erdoğan’a destek verdi.

CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Erdoğan’a destek verdi.

Paylaşımında “kutlama” mesajının yanısıra Erdoğan’ın Meclis’teki yemin töreninden karelere yer veren Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun" ifadelerini kullandı.

Kesici’nin, mesajında Erdoğan için “başkan” unvanını tercih etmesi dikkat çekti ve sosyal medyada tepkiler aldı.