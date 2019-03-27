CHP'li vekilden açıklama: Büyükşehirleri kazanıyoruz, erken seçim talebimiz olmayacak

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Kuvvetle muhtemel büyükşehirleri kazanıyoruz...Yerel seçimleri kazanmamız halinde erken seçim talebimiz olmayacak...' şeklinde açıklamada bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter üzerinden seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğdu, lirayla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "Pazartesinden itibaren hepimiz ağır fatura ödeyeceğiz" derken, seçimler için de "Kuvvetle muhtemel büyükşehirleri kazanıyoruz... Yerel seçimleri kazanmamız halinde erken seçim talebimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun açıklaması şöyle:

"YAKIN GELECEĞE YÖNELİK UYARIMDIR... Seçim öncesi döviz yükselmesin diye TL arzını kısmak döviz arzını artırmak için akıl almayacak işler yapıyorlar... Bu partizan tetikçiliğin bedeli ağır olacak... Pazartesinden itibaren hepimiz ağır fatura ödeyeceğiz...

Tüm MİLLETİMİZİN bilmesi gereken... Kuvvetle muhtemel büyükşehirleri kazanıyoruz... Yerel seçimleri kazanmamız halinde erken seçim talebimiz olmayacak... Yaşadığımız ekonomik darboğazın aşılması ve yapısal önlemlerin hayata geçirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz..."