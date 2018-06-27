CHP'li vekil Genel Merkez önünde oturma eyleminden vazgeçti

CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nu ve parti yönetimini istifaya davet ederek parti genel merkezi önünde oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Erol, eylemden vazgeçtiğini açıkladı.

CHP'li vekil Gürsel Erol, "olağanüstü kurultay yapılması" için partisinin genel merkezi önünde gerçekleştireceği oturma eyleminden vazgeçtiğini duyurdu.

"Sorumluları istifaya davet yönündeki demokratik talebim, Cumhuriyet Halk Partisinin özgürlükçü ve düşünceye saygı duyan geleneğine uygun bir talep olarak değerlendirilmelidir" diyen Erol, "Bizim bilgimiz ve ilgimiz dışında, aynı amaç uğruna omuz omuza yürüyen partililerimizin karşı karşıya gelmemesi, kamuoyunda partimizin tartışılır hale getirilmemesi için eylem kararımızdan vazgeçiyoruz. Bu çağrımıza duyarlı davranan ve eylem kararımıza destek vermek isteyen partililerimizden buluşamayacağımızdan dolayı özür diler, daha güzel günlerde tekrar birlikte olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.