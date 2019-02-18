CHP'li vekil: Davam olsa AKP'li avukat tutarım

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 'Herkes önemli davalarında AKP'li avukat arıyor, önceden cemaatçi avukat arıyorlardı, şimdi AKP'li avukat arıyorlar. Benim de bir davam olsa ben de AKP'li avukat tutacağım' dedi.

Hakimlik sınavında başarılı olabilmek için en az 70 puan alma zorunluluğu getiren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde söz alan CHP'li Tufan Köse, mülakat sınavlarının da kayıt altına alınmasını istedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Köse, "Yargı çok politize oldu. Herkes önemli davalarında AKP'li avukat arıyor, önceden cemaatçi avukat arıyorlardı, şimdi AKP'li avukat arıyorlar. Benim de bir davam olsa ben de AKP'li avukat tutacağım. Çünkü bir şekilde etkileyebiliyorlar. Bu gözle görülür hale geldi. İktidar kendisine yakın insanları belli yerlerde görmek ister ama bu, yargının en alt basamağına kadar sirayet etmemeli" diye konuştu.