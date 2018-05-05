CHP'li üç vekilden 'Demirtaş serbest bırakılsın' çağrısı

HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkaNI adayı Selahattin Demirtaş için CHP'den çağrı geldi. CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Demirtaş'ın serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulundu.

Üç CHP’li milletvekili, HDP’nin 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

CHP’nin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, cezaevinde tutulan Demirtaş hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını vurguladı.

Vekillerin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlar şöyle:

Sezgin Tanrıkulu: HDP tarafından resmen Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Selahattin Demirtaş’ın halen milletvekilidir ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır.Tutuklu olması haksız, hukuka ve seçimlerin eşit koşullarda yapılması ilkesine aykırıdır. S. Demirtaş derhal tahliye edilmelidir.

Barış Yarkadaş: Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adaylar alanlara çıkacak ve oy isteyecek. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ise hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Bu yüzden propaganda yapabilme imkanı yok. Bu ayıba ve haksızlığa son verilmeli, Demirtaş derhal tahliye edilmelidir.

Eren Erdem: HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın mahkemede kesilmiş cezası ve hükmü yok. Ve halen tutuklu. Bir adayın, hem de tüm yükümlülükleri tamamlayıp Cumhurun başına aday olmuş bir siyasetçinin tutukluluğu, seçim adaletine gölge düşürecektir. Serbest kalmalıdır.