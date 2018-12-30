CHP'li Torun: Binali Yıldırım seçilirse süresi dolmadan görevden alınacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'nin İstanbul adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın seçilmesi durumunda süresi dolmadan Erdoğan tarafından görevden alınacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı olduğunu hatırlatarak “Şimdi çıkmış İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı da olmak istiyor. Çünkü Erdoğan da hâlâ hem İstanbul Belediye Başkanı, hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı” dedi.

CHP'li Torun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adayları atadığını belirterek “Onları bir siyasi partinin halk tarafından seçilecek adayları gibi değil, kendi başkanlığı tarafından atanmış şehir müdürleri gibi görevlendiriyor. Türkiye bu garipliği sindiremiyor. Ne CHP’lisi, ne Ak Partilisi, ne MHP’lisi, ne HDP’lisi, ne Saadet Partilisi, ne de İyi Partilisi hepimizin Cumhurbaşkanının Ak Parti adaylarını atamasını hazmedemiyor. Bu durumu normal bulmuyor” dedi.

'BAŞBAKANLIĞI BIRAKTIĞI GİBİ...'

Yıldırım’ın başbakanlığı bıraktığı gibi belediye başkanlığını da bırakmak zorunda kalacağını belirten Torun, “Bu durum Binali Yıldırım'ın haysiyetini zedelemiyor olabilir. Ancak seçmenlerin haysiyetini zedeliyor. Seçmen bu seçimlerde haysiyetine sahip çıkacak ve sadece kendi seçtiklerini iş başına getirecek. Atanmış memurlar değil seçilmişler iş başına gelecek” diye konuştu.

Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden aday olmasını eleştiren CHP’li Torun “Yıldırım, Meclis Başkanlığını bırakamıyor çünkü devletin arabasına, benzinine, forsuna ihtiyacı var. Binali Yıldırım bu adaletsizliği içine sindiriyor olabilir. Seçmen sindirmeyecek” dedi. Torun “Erdoğan görevden almadan önce seçmen haysiyetli bir hayat sürme imkanını emeklilikte yaşamaları için kendisine bir fırsat verecek” diye konuştu.