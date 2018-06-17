CHP'li Tezcan'dan 'Suruç' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'la ilgili konuşarak 'Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'ta gerçekleşen olaya ilişkin, "Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın her zaman sıkıntılı zamanlarında kurtuluşun işaretini verdiğini" savunan Tezcan, "Doğum sancılarının başladığı 2018 yılında demokrasi için, özgürlük için, iş için, ekmek için, işsizlik ve yoksulluğu yok etmek için 2018 seçimlerine iki yiğitle giriyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu öbür yanda Muharrem İnce ile hazır ol Türkiye geliyoruz" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ACI İÇERİSİNDE SİYASET ÜRETMEYE KALKMAK UTANMAZLIK'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen olaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bülent Tezcan, şunları söyledi:

"Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir. Ben bu acıyı bütün milletimizin paylaştığını biliyorum. Bu acıların tekrar edilmemesini diliyoruz. Ancak dilemek yetmiyor, sorumlu davranmak gerekiyor. Böyle bir acı içerisinde siyaset üretmeye kalkmak en hafif tabirle olsa olsa utanmazlık olabilir."