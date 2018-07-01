CHP'li Tezcan neden 'seçim ikinci tura kaldı' açıklaması yaptı?

Seçim günü yaptığı ve yapmadığı açıklamalarla tepki çeken CHP'den seçim gecesine ilişkin açıklamalar geldi.

24 Haziran akşamı seçimin ikinci tura kaldığını ileri süren açıklamayı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, gelen eleştirileri yanıtladı.

Tezcan, "Seçim gecesi son açıklamayı saat 00.30'da yaptım. O saatte ıslak imzalı tutanakların yüzde 80'den fazlası sisteme girmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ajansın verilerine göre sandıkların yüzde 99'u açılmış gözüküyordu. YSK ve ajansın verilerini, bize gelen verilerimizle de analiz ettik. Seçimin ikinci tura kalmadığını kendi sistemimizden de gördük" dedi.

Tezcan'ın Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e seçim gecesine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

İlk açıklama saat 19.15: İlk açıklamayı saat 19.15'de yaptım. O saatte, A.A., sandıkların yüzde 20'sinin açıldığını, sayım sonucu oyların yüzde 60'ından fazlasını Erdoğan'ın elde ettiği, Muharrem İnce'nin oy oranının da yüzde 20 civarında olduğunu duyurdu. A.A., o bilgileri geçtiği saatte biz ıslak imzalı tutanaklardan yüzde 5'ini sisteme girmiştik. Bizdeki tutanaklara göre 9 bin 800 sandık açılmıştı. Buna göre İnce yüzde 40, Erdoğan ise yüzde 46 oy almış gözüküyordu. Yaptığımız ilk açıklamada A.A.'nın, Erdoğan'ın oylarını yüksek gösterdiğini belirtip, sonucu yüzde 51'e bağlayacağını kaydettim. Bu süreçte kimsenin sandık bölgesinden ayrılmamasını istedik. Ne bizim rakamımızı ne de A.A.'nın rakamlarını değiştirmedik. Görevlilerimizden işi sıkı tutmalarını, gidişin ikinci tura kalınacağını gösterdiğini bildirdik.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

İkinci açıklama saat 22.09: İkinci açıklamayı, basında yer aldığı gibi 23.30'da değil, 22.09'da yaptım. O saatte ajans, sandıkların yüzde 93'ünün açıldığını duyuruyordu Oysa, bizde sisteme giren sandık sayısı ise yüzde 39'du. Yani, 180 bin sandıktan yaklaşık 70 binini sisteme girmiştik. Geride, sisteme girmeyen 110 bin sandık vardı. O saatte biz sisteme 18 milyon oy girmiştik, henüz sisteme girilmeyen oy sayısı da 40 milyona yakındı. Elimizdeki verilere göre o saatte bizim sistemimizde Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.77, İnce'nin oy oranı ise yüzde 33.65 gözüküyordu. Bu rakamların tamamını açıkladım. Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin altına ineceğini değerlendirdik. Açıklamamda da, ‘Bu tablo, seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Seçim ikinci tura kalmıştır' dedim. Açıklamamda kastettiğim seçimin ikinci tura kalacağı anlamındaydı. O saatte Erdoğan'ın oylarının ineceğine inanmıştık.

SEÇİMİN BİTTİĞİNİ GÖRDÜK

Son açıklama saat 00.30: Seçim gecesi son açıklamayı saat 00.30'da yaptım. O saatte ıslak imzalı tutanakların yüzde 80'den fazlası sisteme girmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ajansın verilerine göre sandıkların yüzde 99'u açılmış gözüküyordu. YSK ve ajansın verilerini, bize gelen verilerimizle de analiz ettik. Seçimin ikinci tura kalmadığını kendi sistemimizden de gördük. Meydanlarda müthiş bir gerilim vardı. Son açıklamamda, ‘Demokraside kazanmak da, kaybetmek de vardır. Sandık görevlileri, görevlerini sürdürsün. Kimse tahriklere kapılmasın' uyarısında bulunduk. Çatışma olmaması için teyakkuz halindeydik. Toplumsal çatışmayı tahrik eden taraf olmamaya çalıştık. Çok şey yaşandı ama Allahtan can kayıplarına yol açacak olay yaşanmadı. Aynı şekilde, Muharrem İnce adına da çekilen mesajlarda, sandık görevlilerinin görevlerini eksiksiz yapmasını istedik. Açıklamalarımızda, kendi verilerimizi açık yüreklilikle paylaştık.