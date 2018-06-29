CHP'li Sertel: Erken seçim olacak

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yeni bir erken seçim kararının alınacağını iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren AKP ile MHP'nin uzlaşamayacaklarını ve yeni bir erken seçim kararının alınacağını ileri sürdü.

Sertel, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmesinde CHP'nin "başarısız olmasının söz konusu olmadığını" ileri sürerek şunları söyledi:

"Bu Meclis'te AK Parti çoğunluğu sağlayamadı ve MHP'ye muhtaç hale geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu noktada Erdoğan'ı çok fazla zorlayacağını ve onu rahat ettirmeyeceğini düşünüyorum. Dilerim zamanında seçimler olur ama bu iktidar bu şekilde ülkeyi götüremez. Biz de dönemimizi tam anlamıyla dolduramayız diye düşünüyorum. 2,5 yılda seçime gitmiştik, şimdi bundan daha da kısa bir süre içerisinde yeni bir seçim olabilir. Bunu temenni olarak söylemiyorum. MHP ile anlaşamayacak. Örneğin af konusu var. Birçok insanın canının yandığı noktada affın tartışılmasını isteyecek. Bu da Erdoğan'ı zor durumda bırakacak. Ayrıca bakanlıkların dağılımında zor durumda kalacak. Farklı iki siyasi partinin farklı bakış açıları var. MHP ile AKP'nin uzun süre yol yürümesi mümkün değil. Türkiye için sağlıklı da değil. Bu nedenle erken seçim olacağını düşünüyorum."