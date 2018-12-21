CHP'li Şener’den AKP’lilere: Ben olmasaydım burada olmazdınız

Meclis’teki bütçe görüşmeleri tamamlandı. Kapanış görüşmelerinde söz alan CHP milletvekili Abdüllatif Şener konuşmasına müdahale eden AKP’lilere ‘Hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız’ dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2019 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesinin kapanış görüşmelerinde CHP grubu adına konuşan eski bakan ve Konya milletvekili Abdüllatif Şener ile AKP’liler arasında tartışma yaşandı.

Şener kendisini eleştiren AKP’lilere “Hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız” dedi.

Şener konuşmasına, “Bu bütçe bir iflas bütçesidir. Türkiye’yi iflasa sürükleyen Erdoğan hükümetlerinin Türkiye’yi getirdiği noktayı gösteren bir bütçedir” diyerek başladı.

Son on yıldır ekonominin çok kötü yönetildiğini söyleyen Şener, “Maliye, Hazine damada teslim edilmiş. Türkiye Varlık Fonu kurmuşsunuz, Türk Hava Yollarının, devletin bütün kalan işletmelerini ve kamu bankalarını içine yerleştirmişsiniz, tüm bu kamu işletmelerini de yine aynı şekilde damada vermişsiniz, devletin ne kadar parası varsa hepsi tahtı tasarrufunda. Bu ülke aile şirketi değildir” dedi.

Kendi bakanlık döneminden örnekler veren Şener, AKP hükümetlerinin 2008-2018 yılları arasında hiçbir başarı öyküsü olmadığını söyledi. AKP’li milletvekillerinin tepkileri üzerine Şener “Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız” yanıtını verdi.

'BANKALAR AYAKTAYSA BANA BORÇLUSUNUZ'

Bakanlığı döneminde yaptıklarını anlatan Şener, “Şu anda bu krize rağmen eğer bankalar ayaktaysa bana borçlusunuz, bu Bankacılık Yasası’na borçlusunuz” diye konuştu.

AKP’li milletvekillerinin partiden ayrılışıyla ilgili sözleri üzerine de, Erdoğan’la kavga edip ayrılmadığını belirten Şener, Erdoğan için “Hayatımda bana karşı en nazik davranan iki-üç insandan biridir. Ayrılırken de kibarca ayrıldı” dedi.

'GÜL VE ERDOĞAN BENİ GERGİNLİĞİ YATIŞTIRMAKLA GÖREVLENDİRDİ'

Şener, 2007 seçimlerinde aday olmadığı halde o dönemde Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’dan gelen “gerginliği yatıştırma” taleplerine olumlu yanıt verdiğini söyledi. Şener, Cumhuriyet Mitingleri, 367 krizi ve e-muhtıra dönemleriyle ilgili, “Sayın Genel Başkan ve Gül, benim üslubumun bütün toplumu kucaklayıcı olduğunu belirterek, bu gerginliği yatıştırmak için beni görevlendirdiler. ‘Bol bol televizyonlara çık, o tatlı üslubunla kamuoyunu yatıştır’ denildi” ifadelerini kullandı.