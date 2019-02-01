CHP'li Sarıbal'dan 'veba salgını' açıklaması: 55 ölüm vakası gerçekleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürerek, karantina tedbirlerinin uygulanmasını istedi. Sarıbal, '55 ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Sarıbal, "55 ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında" diyerek veba salgını olduğunu söyledi.

'İŞLETMELERE TESLİM EDİLDİKTEN SONRA ÖLÜMLER GERÇEKLEŞTİ'

Hayvanlarda görülen vebanın ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Sarıbal, hastalığın insana da bulaşma riski bulunduğunu aktardı.

Hükümetin "Genç Çiftçi Projesi" adı altında Bursa'daki 50 üreticiye bin 700 koyun dağıttığını belirten Sarıbal, koyunların işletmelere teslim edildikten 10-15 gün sonra bazılarında ölümler gerçekleştiğini ifade etti.

Sarıbal, bu işletmeleri gezdiklerini, veba salgını olduğunu, karantina tedbirlerinin ise tam anlamıyla uygulanmadığını gördüklerini kaydetti.

'SAĞLAM VE HASTA HAYVANLAR AYRILMAMIŞ'

Hayvanların, Bursa İl Müdürlüğü'nün olumsuz raporlarına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin olumlu raporlarıyla dağıtıldığını ileri süren Sarıbal, şöyle konuştu:

"55 ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Bu sürelerde karantina koşulları tam olarak uygulanmıyor. Sağlam ve hasta hayvanlar ayrılmamış. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında. Sorumlu olan Tarım Bakanlığı'nın kendisidir. Bu hayvanların dağıtılmasındaki sorumluların bulunup, cezalandırılması gerekir. Ayrıca karantina koşulları da tam anlamıyla yerine getirilmeli. Ben buradan Bursa Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü derhal açıklama yapmaya, sadece bakmakla yetinen o Bakanı da istifaya davet ediyorum."