CHP'li Pekşen: CHP'nin adayı CHP'li olacak

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen partisinin cumhurbaşkanı adayı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen partisinin adayının CHP üyesi olacağını söyledi. Eski Cumhurbaşkanı Gül’ün adaylığı konusunda da konuşan Pekşen, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Grup Başkanvekilimiz çıktı, asla Gül gibi bir adayımız söz konusu değildir dedi. Parti Meclisi’nde de böyle bir konu asla konuşulmadı” ifadelerini kullandı.

Pekşen "İyi Parti kendi adayını çıkarıyor, AKP çıkarıyor, Saadet Partisi, HDP kendi çizgisinden bir aday çıkarıyor, Vatan Partisi genel başkanını aday göstermeye çalışıyor; CHP ise kendi geleneğinden gelen kadrolar yerine dışarıdan destek toplamaya yönelik bir strateji izleyip kendi tabanını kaybediyor. Bu seçimlerde nasıl olacak?” sorusu üzerine de Pekşen, “Yüzde 100 garanti edebilirim. Partimizin de görüşü bu yönde. CHP’nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olacak” açıklamasında bulundu.