CHP'li patron adaydan AKP'ye 25 bin liralık bağış: AKP'den plaket de almıştı

İzmir'de CHP'li aday adayının, AKP ilçe başkanlığına 25 bin lira bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir'de CHP'ye Bayraklı belediye başkan aday adaylığı için başvuran müteahhit Vahap Yılmaz'ın, daha önce AKP Karşıyaka ilçe başkanlığına 25 bin lira bağışta bulunduğu anlaşıldı.

İz Gazete'den Tugay Can'ın haberine göre AKP Karşıyaka ilçe başkanlığının hesap hareketleri ortaya çıktı. İlçe başkanlığının hesap hareketlerinde CHP Bayraklı belediye başkan aday adayı Vahap Yılmaz’ın AKP Karşıyaka ilçe başkanlığı’na 25 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi.

AKP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN PLAKET DE ALMIŞTI

Vahap Yılmaz’ın ayrıca 24 Haziran akşamı AKP Karşıyaka ilçe binasında kutlamalara katıldığı iddia edildi. AKP Karşıyaka ilçe başkanlığına 25 bin lira bağışlaması, akıllara daha önce gündeme gelen Yılmaz‘ın AKP Karşıyaka ilçe başkanlığından aldığı plaketi de getirdi. Vahap Yılmaz'ın AKP Karşıyaka ilçe başkanlığından plaket aldığı gündeme gelmiş, ancak Vahap Yılmaz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

KEFENİM İLE GELDİM DİYEN AKP’LİYLE YAN YANA GELMİŞTİ

CHP Bayraklı belediye başkan aday adayı Vahap Yılmaz’ın, daha önce "kefen" giyen AKP Aydın il başkan adayı Aydın Arabacı ile aynı kareye girmiş, bu fotoğraflar CHP kamuoyunda çok konuşulmuş, ancak Yılmaz yine konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.



