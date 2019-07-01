CHP'li Öztrak'tan yetki açıklaması: Tek adam her şeye karar veriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarının yetkilerinin ellerinden alınmasında dikkat çekti. 'Tek adam vesayeti ile ilerlenemez' diyen Öztrak, parlamento ve güçler ayrılığının yok sayıldığını, tek adamın her şeye karar verdiğini belirtti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, CHP'nin, İYİP ile birlikte girdiği seçimde sandıkta "büyük ittifak"ı gerçekleştirerek, 2014'te 6 olan büyükşehir belediye başkanlık sayısını İstanbul dahil 11'e çıkardığını söyledi.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YETKİLERİ ELLERİNDEN ALINMAYA ÇALIŞILIYOR'

Belediyeler üzerinde bir takım vesayet makamları oluşturmak amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin dikkat çektiğini ifade eden Öztrak, şöyle devam etti: "25 yıldır AK Parti belediye başkanlarının kullandıkları yetkiler, bakanlık genelgeleriyle bizim belediye başkanlarımızın elinden alınmaya çalışılıyor. Bugüne kadar 'genelgelerle, tüzüklerle çarpışarak buralara geldik' diyen ve bununla övünen AK Parti zihniyeti, bugün bizim belediye başkanlarımızın önüne aynı engeli çıkarmakta hiçbir sakınca görmüyor. Öyle görülüyor ki milletin attığı şamarla sersemleyen saray efradı, daha milletle inatlaşılmayacağını anlayamamış durumda. Milletin, seçilmiş başkanları çalıştırmayanlara önüne gelecek ilk sandıkta atacağı şamar bu defa iflah etmez, süründürür".

'24 HAZİRAN'DAN BU YANA DA MİLLETİMİZİN YÜZÜ GÜLMEDİ'

Öztrak, Türkiye'nin bir yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Millet iradesinin tecelli ettiği parlamento ve güçler ayrılığının yok sayıldığı, denge ve kontrol mekanizmalarının olmadığı bu tek adam parti devleti rejiminde işler her gün biraz daha kötüye gidiyor. 'Hızlı karar alınacak, Türkiye'yi uçuracak' diyerek millete kabul ettirilen bu ucube düzende devletin çarkları dönmüyor, milletin tenceresi boş. Türkiye’nin zaman kaybetmeden bu ucube tek adam rejiminden kurtulması şarttır. Ülkeye güvenin geri gelmesinin ilk şartı budur. Bunun için doğru iliklenecek ilk düğme de cumhurbaşkanın partisinin başından ayrılıp tarafsız olmasıdır. Kendisinin o koltuğa otururken ettiği yeminin de gereği budur. 24 Haziran'dan bu yana da milletimizin yüzü gülmedi. Her yerde ciddi hatalar yapıldı. Ortak akıl kalmadı. Tek bir adam her şeye karar veriyor".