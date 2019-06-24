CHP’li Öztrak’tan ‘erken seçim’ yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ‘erken seçim’ sorusuna ‘seçimsiz dört yıl önemli bir fırsat’ yanıtını verdi. Öztrak düzenlediği basın toplantısında 'Artık seçim bitti. Yapay gündemleri bırakıp ekonomiye dönme zamanı geldi' diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında erken seçimin gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya “Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir” diye yanıt verdi.

Öztrak “Gerçekten seçimsiz dört yıl önemli bir fırsattır. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Belediyeler belediye işlerine yoğunlaşmalı, hükümet de asıl işine yoğunlaşmalıdır” diye konuştu.

'EKONOMİYE DÖNME ZAMANI'

Öztrak basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Artık seçim bitti. Yapay gündemleri bırakıp ekonomiye dönme zamanı geldi. Saray yönetimi artık silkelenip kendisine gelmeli. Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı. 5 yıllık kalkınma planı bir an önce yasalașmalı. Vatandaş görevini yaptı. Şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda. İnandırıcı olmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız herkes şapkasını önüne koymalı, yönetenler ekonomiyi, bugün içinde bulunduğumuz yanlışların ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidir."