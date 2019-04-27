CHP'li Öztrak: AKP Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Öztrak 'AKP Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu. Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam'daki konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük saldırıyı sahiplendiğini söyledi.

Öztrak "Bugün AKP'nin Genel Başkanı'nın yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, demokratik muhalefeti terörist olarak göstermeye devam etti. 6 gün önce CHP Genel Başkanına karşı organize bir linç girişimi gerçekleşmiş, bu lekeyi çıkarıp atacak tek şey birlik içinde olayı kınamak olmalıyken iktidar önce bunu mazur göstermeye çalıştı. Bugün ise AKP Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu. Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır" dedi.

Öztrak "Hem kızgın demiri soğutmaktan bahsedeceksiniz hem de o demiri elinizde tutmaya devam edeceksiniz. Unutmasınlar ki kızgın demir en çok onu elinde tutanı yakar" diye konuştu.

Artık seçimlerin bittiğini belirten Öztrak "Bugün bakıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı sandıklardan çıkan ilçe belediye başkanları ile övünüyor ama Ekrem İmamoğlu'nun seçimi ile ilgili olarak usulsüzlük var diyor. Buna kargalar bile güler. İtiraz gerekçelerinde sandık kurulu var. E ilçelerde de aynı sandık kurulu var. Hatta şunu söyleyeyim, unutmasınlar 24 Haziran'da kendilerinin çıktığı sandıklarda da üç aşağı beş yukarı aynı sandık kurulları vardı" dedi.

YSK hakimleri üzerinde ağır baskı kurulduğunu söyleyen Öztrak "Yüksek Seçim Kurulu hakimlerini bir hukuk cinayetine zorlamaktan vazgeçin. Yüksek Seçim Kurulu'nun tek pusulası vardır. Bu hukuk pusulanın doğruyu göstereceğine ve yargıçların hukuk cinayetine ortak olmayacaklarını inanmak istiyoruz. Bu mızıkçılıktan artık vazgeçin. Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizini yaşıyor ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının konu hakkında tek söz etmedi" diye konuştu.

