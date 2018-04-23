CHP'li Özel'den Erdoğan'a yanıt: Tek başıma geleceğim

CHP'li Özgür Özel, Erdoğan'a yanıt verdi: 'Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim.'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" sözlerine, "Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım!" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim" diyen Özgür Özel "Tasfiye sürecindeki Başbakan Binali Yıldırım'ın da, söylediklerimizden rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Tarafımdan kullanılan ifadeler Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın komisyona verdiği tutanak altındaki ifadeleridir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 23 Nisan Özel Oturumu’nda siyasilerin 15 Temmuz’da nerede oldukları tartışmasıyla ilgili; “Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" sözleriyle tepki göstermişti.

Erdoğan; "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" demişti.