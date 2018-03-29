CHP'li Özel: Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak

CHP Grup Başkanvekili Özel, 'Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bu işin devamında bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir aday olmalı' açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "CHP'nin Dünü, Bugünü, Yarını" panelindeki konuşmasında, 16 Nisan'da yapılan referandum öncesi CHP'nin kuvvetler ayrılığı, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakim Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısı gibi konuları konuşmaya çalıştığını ancak eleştirilerine cevap alamadıklarını anlattı.

Özel, buradaki konuşmasında 2019 seçimlerine ilişkin, "Hem ilk turda bizden hiç fire vermeyecek ikinci turda diğer partilerden oy alacak bir aday olacak. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bu işin devamında bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir aday olmalı" dedi. Özel Boykot tartışmaları için ise "Boykot, önemli bir silah, ama son silah, son çare, son ihtimal" ifadelerini kullandı.