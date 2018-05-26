CHP’li Özel: Artık işin solcusu sağcısı ayrımları bir kenarda kalmıştır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'Artık işin solcusu sağcısı, muhafazakârı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır' diye konuştu.

Kırıkkale’de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Artık işin solcusu sağcısı, muhafazakârı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır. Elbette farklı siyasi partilerdeniz. Ama bugün Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun” dedi.

Özel, "Cumhuriyet mücadelesi verdiklerini" iddia ederek, “Hal böyle olunca, artık işin solcusu sağcısı, muhafazakârı, milliyetçisi, sosyal demokratı ayrımları bir kenarda kalmıştır. Elbette farklılıklarımız var. Elbette aynı şeyleri düşünmüyoruz. Elbette farklı siyasi partilerdeniz. Ama bugün Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem ve barış için yola çıkan herkesin yolu açık olsun” dedi.

AKP-MHP ittifakını eleştiren Özel, “Bugün karşımızda geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenler bugün birtakım koltuk mücadeleleri uğruna bu söylediklerini yutmuş, tükürdüklerini yalamış ve sadece kendi iktidarlarını korumak, kollamak, oturdukları koltukları kaptırmamak, ele geçirdikleri yetkileri kaybetmemek, yaptıkların hesabını vermemek için sıkı sıkıya birbirlerine sarılmışlardır” diye konuştu.

Türkiye’de insanların "umutsuz olduğunu" söyleyen Özel, “Daha geçen seçimde AKP’ye oy vermiş anneler çocuklarının geleceğini kararttıkları için pişmanlık duymaktadırlar. Anneler ‘koltuğunu düşünenler, kendi geleceğini düşünenler bizim evlatlarımızın geleceği ile oynamaktadır’ demektedirler. Bütün annelere sesleniyoruz; CHP iktidarında Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında seçim ile sınav tarihleri çakışırsa ertelenen seçim tarihi olacaktır. Kimse çocukların geleceği ile oynamayacaktır” dedi.