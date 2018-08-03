CHP'li muhaliflerden 'yeterli imza yok' açıklamasına yanıt

CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslim edilen 630 imzanın gerçekten 605 olduğuna ilişkin açıklamasına muhaliflerden yanıt geldi.

CHP'li muhaliflerden Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin "yeterli imza yok" açıklamasına tepki gösterdi.

"Biz 18.00’de ayrıldık, 10 dakika sonra ‘Yeterli olmadığı’ açıklaması yapıldı. Ben bunu samimi görmüyorum. Eğer samimilerse bize niye açıklamadılar; eğer yok ellerinde bilgi yoksa neden böyle bir açıklama yaptılar. Şu anda genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 630 noter tasdikli imzanın 622’sini tekrar kayıt altına alarak teslim ettik" diyen Usluer, "830 imza da teslim etsek hiçbir şey değişmeyecekti. Siyasi partiler yasasında salt çoğunluğun yüzde 20’sinin imzasıyla toplanır diyor; tüzük ise yüzde 50+1. Bu tüzük zaten baştan başa antidemokratiktir, demokrasi garabetidir" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerden Tanju Özcan ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Noterin 'aslı gibidir' tasdikli resmi belgesini yok saymak suretiyle delegenin iradesini hiçe sayanların…mühürsüz oyları geçerli sayanlarla ortaklaştıklarına üzülerek tanıklık ediyoruz…Hani Hak? Hani Hukuk Hani Adalet ? Atatürk ün koltuğunda oturan Sn Kılıçdaroğlu yaşan bu rezalete derhal el koymalı ve son vermelidir" dedi.