CHP'li muhaliflerden önemli iddia: İmzalar tamam

CHP'de olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığı iddia edildi.

CHP’de Muharrem İnce’ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışması devam ediyor.

Toplam delege sayısının 1245 olduğu CHP'de, partiyi kurultaya götürmek için, delegelerin yarısının bir fazlasının (623) imzası gerekiyor.

Odatv’de yer alan habere göre, Muharrem İnce’ye yakın kaynaklar, imza sayısının 623'ü geçtiğini ifade ettiler.

İmza sürecini yöneten CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün saat 18:00'da basın açıklaması yapılacağını, kesin rakamı öyle duyuracaklarını belirttiler. Her iki milletvekili de imza yeter sayısının sağlandığı bilgisini ise doğrulamadı.

Habere göre, bugün özellikle İzmir’de toplanan imzalarla CHP’de kurultay sürecini başlatacak rakam tamamlanmış oldu.