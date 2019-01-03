CHP'li mevcut başkan partisini bombaladı: İzmir'i parsel parsel satacaklar, ulan pez…nkler!

İzmir'de büyükşehir aday adaylığını geri çeken Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, partisinin içerisindeki rant çetelerini anlattı. 'İzmir’in başına rant çetelerinin birinin adamını getirmek istiyorlar. Bir soyguncuyu getirmek istiyorlar. İzmir’e sahip çıkın. Bayraklı’nın yolunu bilmeyen müteahhitler gelip aday oluyor. Ulan pez…nkler sizin ne işiniz var burada? İzmir'i parsel parsel satacaklar' dedi.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi’nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karabağ, geçen günlerde Büyükşehir adaylığı başvurusunu geri çektiğini açıklamıştı.

Karabağ'ın belediye binası önünde partililerle hitaben konuşmasının ilginç bir bölümü ortaya çıktı.

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre, CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karabağ, buradaki konuşmasında, partisinin aday adaylarına sert çıkışlarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni açıkça eleştiren Karabağ, yer yer de isim vermeden aday adaylarını sert sözlerle hedef aldı.

'GERİZEKALILAR BURAYI KARABAĞLAR İLE KARIŞTIRIYORLAR'

Bayraklı’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Karabağ, “Doğançay’ın imarlarını değiştirttik, bu dağı yaptırtamadık. Kentsel dönüşüm bölgesini ben ilan ettim. Çalışmaya başladık. Bir kanun çıkardılar tüm yetkileri Büyükşehir Belediyesi’ne devrettik. İki sene bekledi büyükşehir. Baktı buradan başka bir yere yapamıyor, proje hazırlattı. Oradakileri ikna edemedi. Çünkü bu bizim gecekondu bölgesi Karabağlar gibi değil. Gerizekalılar burayı Karabağlar ile karıştırıyorlar. Orada deniz mi var? Böyle manzara mı var? Böyle kupon araziler mi var? Örnekköy, Karabağlar yapılsın buradakiler görüp ikna olur! Olmaz! Orada ben yaşadım, sen yaşamadın. Oradakiler ikna olmaz. İkna olmamakta da haklılar zaten. Bu kentin çeperlerine bakanlar ‘köy gibi’ diyor. Evet köy gibi görünüyor çünkü sen 15 yıldır değiştirmedin kardeşim! Zengine var fakire yok. Bu Hasan’dan kurtulalım! FETÖ’cülerin yaptırdığı düzmece bir dava… Hırsızlık yapmış beni yargılıyor. Sen kimsin hırsız köpek! Adam müebbet yemiş bizim dosya devam ediyor” dedi.

'İZMİR'İN BAŞINA RANT ÇETELERİNDEN BİRİNİN ADAMINI GETİRECEKLER, İZMİR'İ PARSEL PARSEL SATACAKLAR'

İzmirlilere seslenen Karabağ, partisinin aday adaylarını isim vermeden çok sert bir şekilde hedef aldı.

Karabağ, “İzmir halkı İzmir’e sahip çıksın. Bunlar parsel parsel satacaklar ben size söyleyeyim! İzmir’in başına rant çetelerinin birinin adamını getirmek istiyorlar. Bir soyguncuyu İzmir’e getirmek istiyorlar. Söz konusu olan ben değilim. Söz konusu olan gariban İzmirlinin haklarıdır. Bunun için topyekun mücadele gerekiyor. Ben bir çırayı yaktım, ateşi yakıyorum. İzmir’e, Bayraklı’ya sahip çıkın. Bayraklı’nın yolunu bilmeyen müteahhit adamlar geliyor Bayraklı’dan aday oluyor. Ulan pez…nkler sizin ne işiniz var burada? Yahu müteahhit yanında 300-500 kişi çalışıyor. Bayraklı Belediyesi’ne niye aday olmak istiyorsun kardeşim? Aylık maaşı 10 bin TL buranın. Meseleyi böyle alın!” diye konuştu.

'KI…NA GÜVENEN GELSİN BENİMLE TARTIŞSIN'

Karabağ ayrıca, “Mahkeme süreciyle ilgili 31 Mart’tan sonra ciddi açıklamalarımız olacak. Hangi para babaları benim dosyanın arkasındaymış, hangi siyasi desteklemiş, bu işi hangi savcıya yaptırmış, hepsi tek tek açıklanacaktır. Kı…na güvenen gelsin benimle tartışsın! Bu ifadeleri siz büyütüp, Ankara’yı kendine getirmezseniz, İzmir’i parsel parsel satacaklar” ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmanın tamamı: