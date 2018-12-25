TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında Metin Akpınar tartışması yaşandı. Gerilimli geçen toplantıda CHP'li Mehmet Bekaroğlu, 'Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu oraya gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum' ifadelerini kullandı.

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi Meclis’te tartışmaya yol açtı.

HDP'li Garo Paylan, "Akpınar ‘Yasaklar' oyunuyla Kenan Evren'i eleştirdi. Özal'ı ‘Tombulum' diye eleştirdi. Dava açılmadı. Bugün ise darbeci cuntanın başını eleştiren bir Metin Akpınar'dan konuşamayan Akpınar'a mı geldik. Trump'un heykeli yapılmış isteyen gidip tekmeliyor. Başkan oldum diye her konuşanı susturamazsınız. Susturursanız orada demokrasi olmaz. Padişahım çok yaşa diyen basın dışında basın yok, eleştirene enseni patlatırlar deniyor” derken, AKP'li Uğur Aydemir, “Cumhurbaşkanını ipe götürecek diyor sen hala Akpınar'ı savunuyorsun” ifadelerini kullandı.

İKİSİNİ DE KINIYORUM

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP'li Mehmet Bekaroğlu da, “Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu oraya gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum” dedi.

Gerilim sonrası komisyon toplantısına ara verilirken, ikinci oturumda söz alan MHP'li Mustafa Kalaycı, “Liderini ayağından asarlar, liderini zindanlarda zehirlerler. Bu sözlerin demokrasiyle hiçbir alakası yok. Hiç kimse demokrasi dışı harekete heves etmesin” dedi. AKP'li Aydemir de, “Seçimle yönetime gelmiş bir lidere söylediği sözlerden dolayı Akpınar'ı kınamanızı beklerdim” diye konuştu. Garo Paylan Aydemir'e, “Hitler de seçimle gelmişti” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç de Paylan'a, “Hitler seçimle mi gitti, karıştırmayın” dedi.

Tartışmaların uzaması nedeniyle maddelerin görüşülmesine uzun süre geçilemedi.