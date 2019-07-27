CHP'li meclis üyesi, İmamoğlu için Selimiye’de mevlit okuttu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Edirneli meclis üyesi olan Orhan Çakır, başta İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ni kazandıkları için Ekrem İmamoğlu ve seçimden galip çıkan tüm CHP belediyeler adına Selimiye Camii’nde mevlit okuttu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Edirneli meclis üyesi olan Orhan Çakır, başta İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ni kazandıkları için Ekrem İmamoğlu ve seçimden galip çıkan tüm CHP belediyeler adına Selimiye Camii’nde mevlit okuttu.

Sözcü'den Tamer Yavuz'un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Çakır, “Başarının baş mimarı olan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza bundan sonraki yapacakları hizmetlerde başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mevlidin ardından cami çıkışında katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.