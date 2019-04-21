CHP'li Kuşoğlu: Saldırı organize bir işti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının organize bir iş olduğunu ve cenaze sırasında hiçbir önlem alınmadığını söyledi. CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu 'Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde düzenlenen saldırıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "organize bir işti, hiçbir önlem alınmamıştı" dedi. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök de saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğukkanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız hâlâ saldırı altında ancak durumu iyidir. Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur" dedi.