CHP'li Kaftancıoğlu: Sandıkta çaldırmadık, masa başında da çaldırmayacağız

İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin başlatılan soruşturmalara CHP'den tepki gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuya ilişkin "AA eliyle gerçekleştiremedikleri sandık darbesini hukuku yok sayarak, YSK’ya baskı aracılığıyla gerçekleştirmek isteyenlere karşı İstanbul halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul'da sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama Twitter'dan açıklama yapan CHP'li Kaftancıoğlu, "takipte" olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

31 Mart akşamı, milletin iradesine karşı AA eliyle gerçekleştiremedikleri sandık darbesini hukuku yok sayarak, YSK’ya baskı aracılığıyla gerçekleştirmek isteyenlere karşı İstanbul halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Takipteyiz.

İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir’ ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur.