CHP'li Kaftancıoğlu: İçişleri Bakanı derhal istifa etmeli

CHP il örgütleri, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınamak üzere 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul’da Şişhane Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifaya çağrılırken, Savunma Bakanı Hulusi Akar da tepkilerin hedefindeydi.

CHP örgütleri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınamak üzere 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Saat 12.00’de başlayan basın açıklaması İstanbul’da Şişhane Meydanı’na yapıldı. Açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Binlerce kişinin bir araya geldiği basın açıklamasında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulduğunu belirterek “Aynı zamanda şehidimize ve ailesine karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan protesto değildir, sıradan bir provokasyon değildir, son derece organize bir eylemdir” dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANI DERHAL İSTİFA ETMELİ'

Kaftancıoğlu “Siyasi rant bekleyen zehirli dil ve zehirli dilin sahipleri bu hain saldırıda pay sahibidir. Bu saldırının ardında cevaplanması gereken çok sayıda soru var, bunlar cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir” diye konuştu.



AKAR'IN 'MESAJINIZI VERDİNİZ' SÖZLERİNE TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dün saldırganlara hitaben yaptığı konuşmayı hatırlatan Kaftancıoğlu “Milli Savunma Bakanına sormak isteriz, o evi yakın diye bağıran hainlere dönüp de mesajınızı verdiniz demek ne demektir? Bu nasıl bir cümledir? O organize grup ne mesajı vermiştir?” dedi.



KILIÇDAROĞLU'NU CHP ÖRGÜTLERİ KORUYACAK

Kaftancıoğlu “Bilinmelidir ki, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu devletin yetkili kurumları koruyamıyorsa CHP örgütü koruyacak güçtedir. Bu saatten itibaren, İstanbul'da İstanbul örgütü halkımız ile birlikte genel başkanımızı koruyacaktır” açıklamasında bulundu.

