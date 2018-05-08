CHP'li kadınlar kampanyayı Diyarbakır'dan başlatıyor

CHP Kadın Kolları 'İstikbal İçin Cesaret' sloganıyla seçim öncesi Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlarla bir araya gelmeyi planlıyor.

CHP Kadın Kolları 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını "İstikbal İçin Cesaret" sloganıyla Diyarbakır’dan başlatıyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin katılacağı “Anneler Gününde Birlik ve Beraberlik Buluşması” etkinliği 13 Mayıs’ta Demir Otel’de düzenlenecek.

‘BARIŞ DEMEKTEN KORKAR HALE GELDİK’

Köse kampanyayı Diyarbakır’dan başlamasının nedenini şu sözlerle anlattı:

“Diyarbakır’dan başlamamızın amacı o bölgede kadınların çok ciddi haksızlığa uğraması. Biz bu ülkede barış demekten korkar hale geldik. Bu memlekette yaşayan tüm kadınların sorunlarına, geleceğine dönük endişelerim var. Diyarbakır’daki kadın ittifakıyla bu mevcut iktidardan kurtulacağız.”