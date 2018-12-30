CHP'li İnce'den Binali Yıldırım'a: Meclis Başkanlığı'ndan istifa et, delikanlı gibi aday ol

CHP'li Muharrem İnce, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesine tepki göstererek, 'açık bir Anayasa ihlalidir. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığından istifa et, delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran' dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasına tepki gösterdi.

İnce yaptığı Twitter paylaşımında, "Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden aday olması ve 'İstifa tartışmaları benim dışımda' demesi açık bir Anayasa ihlalidir. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığından istifa et, delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran" ifadelerini kullandı.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'nın Meclis başkanıyla ilgili 94. maddesinin son hükmü şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar."