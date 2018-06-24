CHP'li iki vekilden Anadolu Ajansı uyarısı

CHP'li vekiller Eren Erdem ve Aykut Erdoğdu, açıklanan ilk sonuçlara ilişkin uyarıda bulundu.

24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklanan ilk sonuçların ardından CHP'den Anadolu Ajansı'na ilişkin uyarı geldi.

Erdem, "Ekranlardaki manipülasyon en fazla 1-2 saat daha devam edecek, sonra Türkiye Muharrem İnce önderliğinde Cumhuriyetin ve demokrasinin büyük zaferini konuşacak. #AnadoluAjansınaGüvenme ve asla sandığı terk etme" derken, Aykut Erdoğdu, "Anadolu Ajansı referandum hilesinin aynısını yapıyor... Açıklanana sonuçlara kesinlikle inanmayın... Sandık başlarından ayrılmayın..." ifadelerini kullandı.