CHP'li iki vekilden Anadolu Ajansı uyarısı

24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklanan ilk sonuçların ardından CHP'den Anadolu Ajansı'na ilişkin uyarı geldi.
Erdem, "Ekranlardaki manipülasyon en fazla 1-2 saat daha devam edecek, sonra Türkiye Muharrem İnce önderliğinde Cumhuriyetin ve demokrasinin büyük zaferini konuşacak. #AnadoluAjansınaGüvenme ve asla sandığı terk etme" derken, Aykut Erdoğdu, "Anadolu Ajansı referandum hilesinin aynısını yapıyor... Açıklanana sonuçlara kesinlikle inanmayın... Sandık başlarından ayrılmayın..." ifadelerini kullandı.