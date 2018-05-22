CHP'li iki vekil 'Beni çıkarın Haydar Baş'ı aday yapın' demiş...

24 Haziran seçimlerine son anda katılmama kararı alan BTP'nin Genel Başkanı Haydar Baş'a CHP'den teklif gittiği ancak CHP'nin son anda vazgeçtiği ileri sürüldü.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi'ne (BTP) de teklif götürdüğü ancak son anda bu konuda adım atmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.

Yeni Mesaj yazarı Asude Havuzlu, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Bu teklif yaklaşık 25 gün önce Sayın Mehmet Bekaroğlu vasıtasıyla CHP’den gelmişti" derken, “Eğer problem listedeki yer çekişmeleri ya da sıralamalar ise başta Haluk Koç ve Akif Hamzaçebi gibi değerli insanlar olmak üzere birçok CHP’li milletvekili adayı, ‘Gerekirse beni çıkarın, Haydar Baş’ı benim yerime yazın, kendisinin bu mecliste olması şart’ dedikleri halde, hem de Saadet Partisi’ne birçok milletvekilliği sırası verildiği halde Haydar Baş Bey’e bir türlü yer verilememesinin sebebini anlamak gerçekten zor" ifadelerini kullandı.