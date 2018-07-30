CHP'li Gürsel Tekin kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek imzası vermeyen vekiller arasında yer alan Gürsel Tekin, genel başkanlık yarışı için 'kimin kazandığı benim için fark etmez' derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP’de, partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin de açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Kübra Par’a konuşan Tekin, "Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 7 tane genel başkan ile çalıştım. Benim için öncelikle partimin kurumsal kimliği önemlidir. Gelen hangi arkadaşım olursa olsun; Sayın Genel Başkan ile çok yakın dostluğum var, Sayın İnce ile 30 yıllık bir yol arkadaşlığım var. Hiç kimseyle bir sorunum yok. Benim için fark etmez" dedi.

İmza sürecine destek verip vermediği sorulan Tekin, şöyle konuştu:

Kaç imzanın olduğunu bilmiyorum, o işe dahil değilim. Gerek genel merkezin gerekse de imza toplayanların tutumunu eleştiriyorum. Türkiye’de çok ciddi sorunlar var. İşsizlik, yoksulluk, sefalet; aklınıza gelebilecek olumsuzlukları saatlerce sıralayabilirim. Bütün bunlar yaşanırken, dış politikada Türkiye adeta bir tehdit ve şantaj altındayken, gündemimizin sadece kurultay için toplanan imzalar olması, bir CHP’li olarak beni çok rahatsız ediyor. Bazen öfkemi kontrol etmekte zorlanıyorum. Tabii ki imza toplanır, bunun yolu yordamı var. Ama hiçbir işimiz yokmuş gibi bunlarla meşgul olmamız, doğrusu bize oy veren 15 milyon seçmenimizi de çok rahatsız ediyor. Sayın Genel Başkan’ın demokratik duruşuna inanıyorum. İmza sayısının ne olacağı beni çok ilgilendirmez. 50 arkadaşımızın da buna itirazı varsa, Sayın Genel Başkanımızın değerlendireceğine inanan bir siyasetçiyim. Sayın Genel Başkan’ın fıtratı aksini kabul etmez.

Tekin, "Benim için genel başkan fark etmez" derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.