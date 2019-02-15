CHP'li Eren Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi'nde uzun süredir tek başına tutulan CHP PM Üyesi Eren Erdem'in hücresinin değiştirildiğini duyurdu.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem uzun süredir tek başına kaldığı hücreden çıkarıldı. Erdem bugün pasaport engeli kaldırılan eşi Nuray Erdem ile de görüşebildi.

​Haberi eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu.

Yarkadaş, "Arkadaşımız Eren Erdem'in tecridi sona erdi. Eren hücresinde artık üç kişiyle kalıyor, onlarla sohbet edebiliyor, spora birlikte çıkıyor. Yemeğini de arkadaşlarıyla yiyebiliyor. Eren, konunun yakın takipçisi olan @vekilince ve kamuoyuna teşekkür etti, selamlarını iletti" bilgisini verdi.