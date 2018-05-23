CHP'li Engin Altay, İnce'nin oy oranını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçimlere ilişkin 'Yüzde 32 ilk turda İnce alır, 18 Akşener alır, 13 Demirtaş alır, 3 de Temel Bey alır' iddiasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında seçimlere ilişkin tahminlerde bulundu.

"Parlamento için oy tahmininiz nedir? Ne kadar kadar oy alır Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP?" sorusuna, "Öngürüm var. Cumhurhur İttifakı 42, Millet İttifakı 44, diğer partilere bir miktar oy gider. HDP'nin 12-13 oy alacağını düşünüyorum. Şimdi bugün bunu görüyorum" yanıtı veren Engin Altay, "İlk turda Sayın İnce ne alır? Sayın Erdoğan ne alır?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Şimdi bugün seçim olsayı mı konuşuyoruz, 30 gün sonrasını mı? (Yüzde) 32 ilk turda Sayın İnce alır, 18 Akşener alır, 13 Demirtaş alır, 3 de Temel Bey alır. Ne etti orası 66."

Fatih Altaylı'nın Erdoğan'ın oy oranına yönelik "34 mü artıyor" ifadesine Altay, "Malesef öyle çıkıyor. Maalesef üzgünüm ama öyle çıkıyor. Bunu yazmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.