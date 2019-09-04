CHP'li Çeviköz: NATO Türkiye'nin güvenliği için olmazsa olmaz, S-400 alınmamalıydı

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, 'Türkiye'nin Patriotları almadığı ya da Türkiye'nin Patriotları almak isteyip de ABD'nin Patriotları Türkiye'ye vermediği doğru değil' dedi.

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400 krizine ve Patriotlara ilişkin açıklamada bulundu.

'NATO, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ'

Türkiye'nin ulusal güvenliğinin kendi ulusal güvenlik stratejisine ve NATO üyeliğine dayalı olduğunu söyleyen Çeviköz, "Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin güvenliği ile ilgili olmazsa olmazlar ve önemli unsurlardır. Bunlardan herhangi birinden taviz verilmesi hiçbir şekilde olmamalıdır. Biz sürekli olarak bunu dile getirdik" dedi.

'RUSYA'DAN SİLAH ALMAMALIYDIK'

Çeviköz, ABD ile yaşanan krize ilişkin de konuşurken, "Türkiye'nin de Patriotları almadığı ya da Türkiye'nin Patriotları almak isteyip de ABD'nin Patriotları Türkiye'ye vermediği doğru değil. Türkiye'nin Patriotları alımla ilgili öne sürdüğü şartlar ABD tarafından kabul edilmemiştir. Bu şartlar kabul edilmedi diye patriotları almaktan vazgeçmek yerine bu şartları tekrardan gözden geçirmek ve ABD ile çok ciddi ve sıkı bir pazarlık yaparak Patriotlar ile ilgili gerçek talep ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bir anlayışa varmak gerekirdi. Ama Türkiye bunu başaramadıysa bunun karşılığı karşı kamptan olan bir ülkenin üretmiş olduğu silahı almak olmamalıdır. Bizim dile getirdiğimiz buydu" diye konuştu.