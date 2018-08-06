CHP'li Böke: Rantçı talancılar ülkeyi elele ekonomik krize sürüklüyor

CHP'li Selin Sayek Böke, TL'nin dolar karşısında sürekli olarak değer kaybetmesine ve döviz kurlarındaki dalgalanmaya dikkat çekerek ülkenin ekonomik krizin eşiğinde olduğunu dile getirdi.

CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke , Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla dövizdeki yükselişi başkanlık rejimi ve destekçilerine bağladı. Böke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Döviz 5,28! Kurumsal yapı çökünce fiyatlar da çöküyor. Merkez Bankası’nın yan yol politikalarla siyasetçi memnun etme gayretkeşliği ve siyasi baskının maliyetini halk ve toplumun yok sayılan yüzde 99’u ödüyoruz!

Başkanlık rejimi ve onların koruyup kolladığı rantçı talancılar ülkeyi elele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım!

Maliyeti ne derseniz işte burada: TL’de bu sene yaşanan yüzde 40 değer kaybının enflasyona etkisi 6 puan! Önümüzdeki 12 ayda ödememiz gereken dış borç sırf bu seneki TL kaybından dolayı 275 milyar TL daha pahalı!

Borçlu şirketlerimizin kaybını yazmadan yaşıyoruz. Etrafımızdaki tüm KOBİler ya işten çıkartmalara ya da tamamen tasfiyeye başladı. Yeniden yapılandırma peşinde koşan büyüklerde çalışanlar topun ağzında.

Vergiyle, zamla, ücret kısıntısıyla, halka acı reçete yüklenmesine izin vermemeliyiz! Bu çöküşün siyasi ve ekonomik sorumlulularının bu yükü yüklenmesini sağlamalıyız. İhtiyaç vergiyse bu düzenin ortağı rantçı sermaye yükü üstlenmeli! Bu düzende yok sayılan çalışanlar değil!"