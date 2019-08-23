CHP'li Belediye Başkanının odasından dinleme cihazı çıktı

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın makam odasındaki elektrik prizinde dinleme cihazı bulundu.

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte belediye başkanlığı değişen ilçelerden İzmir Bayraklı’da CHP'li Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın makam odasındaki elektrik prizinden dinleme cihazı çıktı.

OdaTV'nin haberine göre, bulunan dinleme cihazıyla ilgili Kaymakamlık ile Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi veren Sandal, cihazı tutanak altına aldırdı.

CHP'li Sandal, konuyla ilgili, “Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık" diye konuştu.