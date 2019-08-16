CHP'li Belediye Başkanı'ndan AKP'li vekillere çağrı: Mücadeleyi bırakmayın

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'li vekillere yönelik çağrısında, 'Volkswagen’in 123. fabrikasının nerede yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle erken pes etmek yanlıştır. AKP Aydın milletvekilleri resmi açıklama yapılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeliler ve bırakmamalıdırlar' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Volkswagen'in yeni fabrikası konusunda AKP'li vekillere çağrıda bulundu.

Volkswagen'in yeni fabrikasını Aydın'da kurmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirten Çerçioğlu, “Volkswagen'in 123. fabrikasının nerede yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle erken pes etmek yanlıştır. Biz bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çağrımı da yeniliyorum. AKP Aydın milletvekilleri de resmi açıklama yapılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeliler ve bırakmamalıdırlar” dedi.

Çerçioğlu, “Dünyada ekonomi savaşlarının nasıl yapıldığı gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir. Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, hala şanslarının yüksek olduğunu söylüyor. Borisov'un ardından Bugaristan eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev, Volkswagen'e öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını söylüyor. Biz niye susalım ve duralım? Mücadele etmeyi erkenden bırakalım? Çağrım devam ediyor. Volkswagen'in 123. fabrikasının Türkiye'de ve Aydın'da yapılması için herkes taşın altına elini koymalı. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları sunmaya hazırız. Yaklaşık 4 bin kişinin çalışacağı fabrikanın ilimizde kurulması için her türlü altyapımız hazır” diye konuştu.