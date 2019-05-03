CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin açıklamasıyla ilgili "40 civarında STK nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken neyse onu yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.