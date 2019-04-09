CHP'li Belediye Başkanı seçim sonrası Suriyelilere yardımı kesti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim öncesi verdiği 'Suriyelilere yardımın kesilmesi' vaadini yerine getirmek üzere bir talimat yayımladı.

CHP’den Bolu Belediye Başkanlığına seçilip, mazbatasını alarak göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan Suriyelilere belediye yardımının kesilmesi yönünde talimatını verdi.

İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderen Özcan, talimatında şunları kaydetti:

‘Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Sosyal Uyum Yardımı’ adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.’

Göçmen statüsündeki yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatı verdiğini belirten Özcan, “Bunu ilk aday olduğum günden itibaren söyledim, daha önce TBMM’de de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı 2 hafta önce açıkladı. Suriyeliler için harcadığımız para 37 milyar doları geçti. Sadece 1,7 milyar avro Avrupa Birliği’nden geldi, başka da bir para gelmedi. Yani 200 milyar TL’nin üzerinde paramız, misafir geldiğini söyleyen Suriyelilere gitti. Detaylı araştırdım. Suriyeliler hem Sosyal Yardımlaşma’dan yardım alıyorlar hem Sosyal Hizmetler’den hem Kızılay’dan hem de belediyelerden alıyorlar. O yüzden ben seçmene şunu söyledim. ‘Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. 7 yıldır bakıyoruz. Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam böyle bir yetkim yok; ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım’. Bunun gereği olarak da bu yazıyı yazdım. Bu çağrı daha önce ülke genelinde yankı bulmuştu. Ülkemizde herkes artık bu durumdan rahatsız. Katlanılmaz bir boyuta geldi” diye konuştu.