CHP'li belediye başkanı: Kurultay şart

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini belirtti.

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, partideki kavganın ve sıkıntının bitmesi için olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini söyledi.

Şahin "CHP Genel Merkezi'nin Muharrem İnce'nin çağrısına uyarak, partide bir güven tazelemek adına mutlak bir olağanüstü kurultay kararı alması gerekirken kurultay kararı almaması, partideki kavganın ve sıkıntıların uzamasına sebep olmuştur. Böyle bir durumda da olağanüstü kurultay isteyenlere hak doğmuştur. Bu gidişatla yerel seçimlere kadar partideki kavga devam edecektir. Halbuki güven tazelenmesi adına kurultay kararı alınmış olsaydı, bu tür tartışmalar bir kere yapılıp kavganın bitmesi sağlanacak ve akabinde yerel seçimlere bir an önce hazırlanılmış olunacaktı" ifadelerini kullandı.